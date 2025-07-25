货币 / HSIC
HSIC: Henry Schein Inc
68.70 USD 0.31 (0.45%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HSIC汇率已更改0.45%。当日，交易品种以低点68.04和高点69.00进行交易。
关注Henry Schein Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
HSIC新闻
日范围
68.04 69.00
年范围
60.56 82.48
- 前一天收盘价
- 68.39
- 开盘价
- 68.44
- 卖价
- 68.70
- 买价
- 69.00
- 最低价
- 68.04
- 最高价
- 69.00
- 交易量
- 257
- 日变化
- 0.45%
- 月变化
- -0.75%
- 6个月变化
- 1.16%
- 年变化
- -5.24%
