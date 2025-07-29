Divisas / HSIC
HSIC: Henry Schein Inc
67.37 USD 1.02 (1.49%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de HSIC de hoy ha cambiado un -1.49%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 67.10, mientras que el máximo ha alcanzado 69.00.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Henry Schein Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
67.10 69.00
Rango anual
60.56 82.48
- Cierres anteriores
- 68.39
- Open
- 68.44
- Bid
- 67.37
- Ask
- 67.67
- Low
- 67.10
- High
- 69.00
- Volumen
- 3.980 K
- Cambio diario
- -1.49%
- Cambio mensual
- -2.67%
- Cambio a 6 meses
- -0.80%
- Cambio anual
- -7.08%
