Moedas / HSIC
HSIC: Henry Schein Inc
67.22 USD 0.15 (0.22%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HSIC para hoje mudou para -0.22%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 66.96 e o mais alto foi 67.39.
Veja a dinâmica do par de moedas Henry Schein Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
HSIC Notícias
Faixa diária
66.96 67.39
Faixa anual
60.56 82.48
- Fechamento anterior
- 67.37
- Open
- 67.33
- Bid
- 67.22
- Ask
- 67.52
- Low
- 66.96
- High
- 67.39
- Volume
- 74
- Mudança diária
- -0.22%
- Mudança mensal
- -2.89%
- Mudança de 6 meses
- -1.02%
- Mudança anual
- -7.28%
