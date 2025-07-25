Валюты / HSIC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
HSIC: Henry Schein Inc
68.39 USD 0.42 (0.61%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HSIC за сегодня изменился на -0.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 67.90, а максимальная — 69.09.
Следите за динамикой Henry Schein Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости HSIC
- SOLV Strong Q2 Results Signal Momentum: Is the Stock Worth Buying Now?
- BofA назвал 13 акций малой и средней капитализации, которые могут восстановиться
- BofA lists 13 SMID cap stocks that could rebound
- Henry Schein at Baird Conference: Strategic Resilience and Innovation
- Henry Schein announces new $750 million share repurchase program
- Henry Schein at Wells Fargo Conference: Strategic Insights for 2025
- This Henry Schein Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Tuesday - Albemarle (NYSE:ALB), Domo (NASDAQ:DOMO)
- Henry Schein stock rating upgraded by Evercore ISI on automation benefits
- Factbox-Healthcare firms see growing activist investor involvement in the past year
- Henry Schein: The Case For An Upgrade From Hold To Buy (NASDAQ:HSIC)
- Henry Schein Q2 2025 slides: sales growth continues despite margin pressure
- Why Is Henry Schein Stock Falling Tuesday? - Henry Schein (NASDAQ:HSIC)
- Henry Schein (HSIC) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Align Technology Is A Buy: Secular Headwinds Temporary, Market Dominance Enduring (ALGN)
- Henry Schein Stock Falls on Q2 Earnings Miss, Revenues Top
- Henry Schein (HSIC) Q2 Earnings Lag Estimates
- Morning Bid: Fed coos, Palantir soars
- Henry Schein earnings missed by $0.09, revenue fell short of estimates
- McKesson (MCK) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Analysis-The most precarious job in America’s boardrooms: CEO
- Henry Schein (HSIC) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
- Henry Schein to Report Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Nasdaq To Rally More Than 12%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Henry Schein (NASDAQ:HSIC), Imax (NYSE:IMAX)
- This Norfolk Southern Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Darling Ingredients (NYSE:DAR), Dow (NYSE:DOW)
Дневной диапазон
67.90 69.09
Годовой диапазон
60.56 82.48
- Предыдущее закрытие
- 68.81
- Open
- 69.03
- Bid
- 68.39
- Ask
- 68.69
- Low
- 67.90
- High
- 69.09
- Объем
- 3.178 K
- Дневное изменение
- -0.61%
- Месячное изменение
- -1.20%
- 6-месячное изменение
- 0.71%
- Годовое изменение
- -5.67%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.