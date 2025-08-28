Dövizler / HPQ
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
HPQ: HP Inc
28.16 USD 0.07 (0.25%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
HPQ fiyatı bugün -0.25% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 27.98 ve Yüksek fiyatı olarak 28.30 aralığında işlem gördü.
HP Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HPQ haberleri
- SMCI, AAPL, or DELL: Bernstein Picks the Top AI Hardware Stocks - TipRanks.com
- Apple vs. HP: Which Stock Has an Edge as AI PC Sales Accelerate?
- TDV: Technology Dashboard For September
- Meet 16 Ideal “Safer” September Dividend Dogs Of The S&P500
- DELL Gains Traction in AI PC Market: Can It Drive CSG Revenue?
- Tariff-driven PC pull-ins pose risk to HP Inc’s 2026 outlook
- This HP Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - BXP (NYSE:BXP), Bioceres Crop Solutions (NASDAQ:BIOX)
- Dell shares slip premarket after surprise resignation of CFO Yvonne McGill
- HP Inc. (HPQ) Presents at Goldman Sachs Communicopia + Technology Conference 2025
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of September 8, 2025 - TipRanks.com
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Why HP (HPQ) International Revenue Trends Deserve Your Attention
- Dell stock price target raised to $155 from $145 at UBS on AI momentum
- Dell Sinks On Mixed Outlook After Beating Q2 Targets
- S&P 500, Dow score record high closes as Nvidia results buttress AI rally
- S&P 500, Dow score record high closes as Nvidia results buttress AI rally
- Dell lifts annual forecasts on AI server sales boom
- Wall Street Lunch: 'Economy Is Slowing, But Still Clearly Growing'
- S&P 500 hits record high as Nvidia results butress AI rally
- HP Prints Solid Q3, Analysts Expect It To Ride AI PCs Into 2026 - HP (NYSE:HPQ)
- Why Micron stock is rallying today
- Nasdaq drifts higher, Nvidia outlook faces China overhang
- HPQ's Q3 Earnings Match Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Nasdaq edges down as Nvidia falls on China market uncertainty
Günlük aralık
27.98 28.30
Yıllık aralık
21.21 39.80
- Önceki kapanış
- 28.23
- Açılış
- 28.27
- Satış
- 28.16
- Alış
- 28.46
- Düşük
- 27.98
- Yüksek
- 28.30
- Hacim
- 6.881 K
- Günlük değişim
- -0.25%
- Aylık değişim
- 0.46%
- 6 aylık değişim
- 1.00%
- Yıllık değişim
- -19.61%
21 Eylül, Pazar