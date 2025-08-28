货币 / HPQ
HPQ: HP Inc
27.70 USD 0.05 (0.18%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HPQ汇率已更改-0.18%。当日，交易品种以低点27.62和高点28.17进行交易。
关注HP Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
HPQ新闻
- SMCI, AAPL, or DELL: Bernstein Picks the Top AI Hardware Stocks - TipRanks.com
- Apple vs. HP: Which Stock Has an Edge as AI PC Sales Accelerate?
- TDV: Technology Dashboard For September
- Meet 16 Ideal “Safer” September Dividend Dogs Of The S&P500
- DELL Gains Traction in AI PC Market: Can It Drive CSG Revenue?
- Tariff-driven PC pull-ins pose risk to HP Inc’s 2026 outlook
- This HP Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - BXP (NYSE:BXP), Bioceres Crop Solutions (NASDAQ:BIOX)
- Dell shares slip premarket after surprise resignation of CFO Yvonne McGill
- HP Inc. (HPQ) Presents at Goldman Sachs Communicopia + Technology Conference 2025
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of September 8, 2025 - TipRanks.com
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Why HP (HPQ) International Revenue Trends Deserve Your Attention
- Dell stock price target raised to $155 from $145 at UBS on AI momentum
- Dell Sinks On Mixed Outlook After Beating Q2 Targets
- S&P 500, Dow score record high closes as Nvidia results buttress AI rally
- Dell lifts annual forecasts on AI server sales boom
- Wall Street Lunch: 'Economy Is Slowing, But Still Clearly Growing'
- S&P 500 hits record high as Nvidia results butress AI rally
- HP Prints Solid Q3, Analysts Expect It To Ride AI PCs Into 2026 - HP (NYSE:HPQ)
- Why Micron stock is rallying today
- Nasdaq drifts higher, Nvidia outlook faces China overhang
- HPQ's Q3 Earnings Match Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Nasdaq edges down as Nvidia falls on China market uncertainty
日范围
27.62 28.17
年范围
21.21 39.80
- 前一天收盘价
- 27.75
- 开盘价
- 27.84
- 卖价
- 27.70
- 买价
- 28.00
- 最低价
- 27.62
- 最高价
- 28.17
- 交易量
- 9.317 K
- 日变化
- -0.18%
- 月变化
- -1.18%
- 6个月变化
- -0.65%
- 年变化
- -20.92%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
