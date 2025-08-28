QuotazioniSezioni
Valute / HPQ
Tornare a Azioni

HPQ: HP Inc

28.16 USD 0.07 (0.25%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HPQ ha avuto una variazione del -0.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 27.98 e ad un massimo di 28.30.

Segui le dinamiche di HP Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HPQ News

Intervallo Giornaliero
27.98 28.30
Intervallo Annuale
21.21 39.80
Chiusura Precedente
28.23
Apertura
28.27
Bid
28.16
Ask
28.46
Minimo
27.98
Massimo
28.30
Volume
6.881 K
Variazione giornaliera
-0.25%
Variazione Mensile
0.46%
Variazione Semestrale
1.00%
Variazione Annuale
-19.61%
20 settembre, sabato