Valute / HPQ
HPQ: HP Inc
28.16 USD 0.07 (0.25%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HPQ ha avuto una variazione del -0.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 27.98 e ad un massimo di 28.30.
Segui le dinamiche di HP Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HPQ News
Intervallo Giornaliero
27.98 28.30
Intervallo Annuale
21.21 39.80
- Chiusura Precedente
- 28.23
- Apertura
- 28.27
- Bid
- 28.16
- Ask
- 28.46
- Minimo
- 27.98
- Massimo
- 28.30
- Volume
- 6.881 K
- Variazione giornaliera
- -0.25%
- Variazione Mensile
- 0.46%
- Variazione Semestrale
- 1.00%
- Variazione Annuale
- -19.61%
20 settembre, sabato