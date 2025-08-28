Währungen / HPQ
HPQ: HP Inc
28.23 USD 0.32 (1.15%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HPQ hat sich für heute um 1.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.85 bis zu einem Hoch von 28.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die HP Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
27.85 28.30
Jahresspanne
21.21 39.80
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.91
- Eröffnung
- 28.12
- Bid
- 28.23
- Ask
- 28.53
- Tief
- 27.85
- Hoch
- 28.30
- Volumen
- 9.059 K
- Tagesänderung
- 1.15%
- Monatsänderung
- 0.71%
- 6-Monatsänderung
- 1.26%
- Jahresänderung
- -19.41%
