KurseKategorien
Währungen / HPQ
Zurück zum Aktien

HPQ: HP Inc

28.23 USD 0.32 (1.15%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HPQ hat sich für heute um 1.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.85 bis zu einem Hoch von 28.30 gehandelt.

Verfolgen Sie die HP Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HPQ News

Tagesspanne
27.85 28.30
Jahresspanne
21.21 39.80
Vorheriger Schlusskurs
27.91
Eröffnung
28.12
Bid
28.23
Ask
28.53
Tief
27.85
Hoch
28.30
Volumen
9.059 K
Tagesänderung
1.15%
Monatsänderung
0.71%
6-Monatsänderung
1.26%
Jahresänderung
-19.41%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K