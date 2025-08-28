Валюты / HPQ
HPQ: HP Inc
27.70 USD 0.05 (0.18%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HPQ за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.62, а максимальная — 28.17.
Следите за динамикой HP Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости HPQ
Дневной диапазон
27.62 28.17
Годовой диапазон
21.21 39.80
- Предыдущее закрытие
- 27.75
- Open
- 27.84
- Bid
- 27.70
- Ask
- 28.00
- Low
- 27.62
- High
- 28.17
- Объем
- 9.317 K
- Дневное изменение
- -0.18%
- Месячное изменение
- -1.18%
- 6-месячное изменение
- -0.65%
- Годовое изменение
- -20.92%
