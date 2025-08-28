Divisas / HPQ
HPQ: HP Inc
27.91 USD 0.21 (0.76%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de HPQ de hoy ha cambiado un 0.76%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 27.69, mientras que el máximo ha alcanzado 28.50.
Siga la dinámica de la pareja de divisas HP Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
HPQ News
- SMCI, AAPL, or DELL: Bernstein Picks the Top AI Hardware Stocks - TipRanks.com
- HPE nombra a Phil Mottram como nuevo director de ventas tras la jubilación del veterano Meyer
- Apple vs. HP: Which Stock Has an Edge as AI PC Sales Accelerate?
- TDV: Technology Dashboard For September
- Meet 16 Ideal “Safer” September Dividend Dogs Of The S&P500
- DELL Gains Traction in AI PC Market: Can It Drive CSG Revenue?
- Las compras anticipadas de PC impulsadas por aranceles representan un riesgo para las perspectivas de HP Inc para 2026
- Tariff-driven PC pull-ins pose risk to HP Inc’s 2026 outlook
- This HP Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - BXP (NYSE:BXP), Bioceres Crop Solutions (NASDAQ:BIOX)
- Dell shares slip premarket after surprise resignation of CFO Yvonne McGill
- HP Inc. (HPQ) Presents at Goldman Sachs Communicopia + Technology Conference 2025
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of September 8, 2025 - TipRanks.com
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Why HP (HPQ) International Revenue Trends Deserve Your Attention
- Dell stock price target raised to $155 from $145 at UBS on AI momentum
- Dell Sinks On Mixed Outlook After Beating Q2 Targets
- S&P 500, Dow score record high closes as Nvidia results buttress AI rally
- Dell lifts annual forecasts on AI server sales boom
- Wall Street Lunch: 'Economy Is Slowing, But Still Clearly Growing'
- S&P 500 hits record high as Nvidia results butress AI rally
- HP Prints Solid Q3, Analysts Expect It To Ride AI PCs Into 2026 - HP (NYSE:HPQ)
- Why Micron stock is rallying today
- Nasdaq drifts higher, Nvidia outlook faces China overhang
Rango diario
27.69 28.50
Rango anual
21.21 39.80
- Cierres anteriores
- 27.70
- Open
- 27.83
- Bid
- 27.91
- Ask
- 28.21
- Low
- 27.69
- High
- 28.50
- Volumen
- 19.828 K
- Cambio diario
- 0.76%
- Cambio mensual
- -0.43%
- Cambio a 6 meses
- 0.11%
- Cambio anual
- -20.33%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B