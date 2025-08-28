クォートセクション
通貨 / HPQ
HPQ: HP Inc

28.23 USD 0.32 (1.15%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HPQの今日の為替レートは、1.15%変化しました。日中、通貨は1あたり27.85の安値と28.30の高値で取引されました。

HP Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
27.85 28.30
1年のレンジ
21.21 39.80
以前の終値
27.91
始値
28.12
買値
28.23
買値
28.53
安値
27.85
高値
28.30
出来高
9.059 K
1日の変化
1.15%
1ヶ月の変化
0.71%
6ヶ月の変化
1.26%
1年の変化
-19.41%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K