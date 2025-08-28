通貨 / HPQ
HPQ: HP Inc
28.23 USD 0.32 (1.15%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HPQの今日の為替レートは、1.15%変化しました。日中、通貨は1あたり27.85の安値と28.30の高値で取引されました。
HP Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
27.85 28.30
1年のレンジ
21.21 39.80
- 以前の終値
- 27.91
- 始値
- 28.12
- 買値
- 28.23
- 買値
- 28.53
- 安値
- 27.85
- 高値
- 28.30
- 出来高
- 9.059 K
- 1日の変化
- 1.15%
- 1ヶ月の変化
- 0.71%
- 6ヶ月の変化
- 1.26%
- 1年の変化
- -19.41%
