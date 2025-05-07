Dövizler / HNVR
HNVR: Hanover Bancorp Inc
23.39 USD 0.34 (1.48%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
HNVR fiyatı bugün 1.48% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 22.54 ve Yüksek fiyatı olarak 23.39 aralığında işlem gördü.
Hanover Bancorp Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
HNVR haberleri
Günlük aralık
22.54 23.39
Yıllık aralık
17.86 27.14
- Önceki kapanış
- 23.05
- Açılış
- 23.07
- Satış
- 23.39
- Alış
- 23.69
- Düşük
- 22.54
- Yüksek
- 23.39
- Hacim
- 80
- Günlük değişim
- 1.48%
- Aylık değişim
- 3.50%
- 6 aylık değişim
- 8.54%
- Yıllık değişim
- 30.02%
21 Eylül, Pazar