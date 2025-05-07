Divisas / HNVR
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
HNVR: Hanover Bancorp Inc
22.35 USD 0.07 (0.31%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de HNVR de hoy ha cambiado un 0.31%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 22.35, mientras que el máximo ha alcanzado 22.72.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Hanover Bancorp Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HNVR News
- Stephens lowers Hanover Bancorp stock price target on EPS miss
- Hanover Bancorp, Inc. (HNVR) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Hanover Bank Opens Tenth Branch in Port Jefferson, Long Island Enhancing Banking Services to Suffolk County
- Top 3 Financial Stocks That May Plunge In May - Flywire (NASDAQ:FLYW), AvidXchange Holdings (NASDAQ:AVDX)
Rango diario
22.35 22.72
Rango anual
17.86 27.14
- Cierres anteriores
- 22.28
- Open
- 22.49
- Bid
- 22.35
- Ask
- 22.65
- Low
- 22.35
- High
- 22.72
- Volumen
- 21
- Cambio diario
- 0.31%
- Cambio mensual
- -1.11%
- Cambio a 6 meses
- 3.71%
- Cambio anual
- 24.24%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B