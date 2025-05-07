Валюты / HNVR
HNVR: Hanover Bancorp Inc
22.28 USD 0.20 (0.89%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HNVR за сегодня изменился на -0.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.26, а максимальная — 22.81.
Следите за динамикой Hanover Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости HNVR
- Stephens lowers Hanover Bancorp stock price target on EPS miss
- Hanover Bancorp, Inc. (HNVR) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Hanover Bank Opens Tenth Branch in Port Jefferson, Long Island Enhancing Banking Services to Suffolk County
- Top 3 Financial Stocks That May Plunge In May - Flywire (NASDAQ:FLYW), AvidXchange Holdings (NASDAQ:AVDX)
Дневной диапазон
22.26 22.81
Годовой диапазон
17.86 27.14
- Предыдущее закрытие
- 22.48
- Open
- 22.67
- Bid
- 22.28
- Ask
- 22.58
- Low
- 22.26
- High
- 22.81
- Объем
- 32
- Дневное изменение
- -0.89%
- Месячное изменение
- -1.42%
- 6-месячное изменение
- 3.39%
- Годовое изменение
- 23.85%
