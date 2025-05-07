Moedas / HNVR
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
HNVR: Hanover Bancorp Inc
22.68 USD 0.33 (1.48%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HNVR para hoje mudou para 1.48%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.37 e o mais alto foi 22.68.
Veja a dinâmica do par de moedas Hanover Bancorp Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HNVR Notícias
- Stephens lowers Hanover Bancorp stock price target on EPS miss
- Hanover Bancorp, Inc. (HNVR) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Hanover Bank Opens Tenth Branch in Port Jefferson, Long Island Enhancing Banking Services to Suffolk County
- Top 3 Financial Stocks That May Plunge In May - Flywire (NASDAQ:FLYW), AvidXchange Holdings (NASDAQ:AVDX)
Faixa diária
22.37 22.68
Faixa anual
17.86 27.14
- Fechamento anterior
- 22.35
- Open
- 22.50
- Bid
- 22.68
- Ask
- 22.98
- Low
- 22.37
- High
- 22.68
- Volume
- 18
- Mudança diária
- 1.48%
- Mudança mensal
- 0.35%
- Mudança de 6 meses
- 5.24%
- Mudança anual
- 26.07%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh