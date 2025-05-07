QuotazioniSezioni
Valute / HNVR
HNVR: Hanover Bancorp Inc

23.39 USD 0.34 (1.48%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HNVR ha avuto una variazione del 1.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.54 e ad un massimo di 23.39.

Segui le dinamiche di Hanover Bancorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
22.54 23.39
Intervallo Annuale
17.86 27.14
Chiusura Precedente
23.05
Apertura
23.07
Bid
23.39
Ask
23.69
Minimo
22.54
Massimo
23.39
Volume
80
Variazione giornaliera
1.48%
Variazione Mensile
3.50%
Variazione Semestrale
8.54%
Variazione Annuale
30.02%
