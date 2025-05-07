Valute / HNVR
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
HNVR: Hanover Bancorp Inc
23.39 USD 0.34 (1.48%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HNVR ha avuto una variazione del 1.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.54 e ad un massimo di 23.39.
Segui le dinamiche di Hanover Bancorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HNVR News
- Stephens lowers Hanover Bancorp stock price target on EPS miss
- Hanover Bancorp, Inc. (HNVR) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Hanover Bank Opens Tenth Branch in Port Jefferson, Long Island Enhancing Banking Services to Suffolk County
- Top 3 Financial Stocks That May Plunge In May - Flywire (NASDAQ:FLYW), AvidXchange Holdings (NASDAQ:AVDX)
Intervallo Giornaliero
22.54 23.39
Intervallo Annuale
17.86 27.14
- Chiusura Precedente
- 23.05
- Apertura
- 23.07
- Bid
- 23.39
- Ask
- 23.69
- Minimo
- 22.54
- Massimo
- 23.39
- Volume
- 80
- Variazione giornaliera
- 1.48%
- Variazione Mensile
- 3.50%
- Variazione Semestrale
- 8.54%
- Variazione Annuale
- 30.02%
21 settembre, domenica