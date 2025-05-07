Devises / HNVR
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
HNVR: Hanover Bancorp Inc
23.39 USD 0.34 (1.48%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de HNVR a changé de 1.48% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 22.54 et à un maximum de 23.39.
Suivez la dynamique Hanover Bancorp Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HNVR Nouvelles
- Stephens lowers Hanover Bancorp stock price target on EPS miss
- Hanover Bancorp, Inc. (HNVR) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Hanover Bank Opens Tenth Branch in Port Jefferson, Long Island Enhancing Banking Services to Suffolk County
- Top 3 Financial Stocks That May Plunge In May - Flywire (NASDAQ:FLYW), AvidXchange Holdings (NASDAQ:AVDX)
Range quotidien
22.54 23.39
Range Annuel
17.86 27.14
- Clôture Précédente
- 23.05
- Ouverture
- 23.07
- Bid
- 23.39
- Ask
- 23.69
- Plus Bas
- 22.54
- Plus Haut
- 23.39
- Volume
- 80
- Changement quotidien
- 1.48%
- Changement Mensuel
- 3.50%
- Changement à 6 Mois
- 8.54%
- Changement Annuel
- 30.02%
20 septembre, samedi