HNVR: Hanover Bancorp Inc

23.05 USD 0.70 (3.13%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HNVRの今日の為替レートは、3.13%変化しました。日中、通貨は1あたり22.37の安値と23.88の高値で取引されました。

Hanover Bancorp Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
22.37 23.88
1年のレンジ
17.86 27.14
以前の終値
22.35
始値
22.50
買値
23.05
買値
23.35
安値
22.37
高値
23.88
出来高
42
1日の変化
3.13%
1ヶ月の変化
1.99%
6ヶ月の変化
6.96%
1年の変化
28.13%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K