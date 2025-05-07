通貨 / HNVR
HNVR: Hanover Bancorp Inc
23.05 USD 0.70 (3.13%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HNVRの今日の為替レートは、3.13%変化しました。日中、通貨は1あたり22.37の安値と23.88の高値で取引されました。
Hanover Bancorp Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
HNVR News
- Stephens lowers Hanover Bancorp stock price target on EPS miss
- Hanover Bancorp, Inc. (HNVR) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Hanover Bank Opens Tenth Branch in Port Jefferson, Long Island Enhancing Banking Services to Suffolk County
- Top 3 Financial Stocks That May Plunge In May - Flywire (NASDAQ:FLYW), AvidXchange Holdings (NASDAQ:AVDX)
1日のレンジ
22.37 23.88
1年のレンジ
17.86 27.14
- 以前の終値
- 22.35
- 始値
- 22.50
- 買値
- 23.05
- 買値
- 23.35
- 安値
- 22.37
- 高値
- 23.88
- 出来高
- 42
- 1日の変化
- 3.13%
- 1ヶ月の変化
- 1.99%
- 6ヶ月の変化
- 6.96%
- 1年の変化
- 28.13%
