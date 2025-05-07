Währungen / HNVR
HNVR: Hanover Bancorp Inc
23.23 USD 0.18 (0.78%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HNVR hat sich für heute um 0.78% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.54 bis zu einem Hoch von 23.39 gehandelt.
Verfolgen Sie die Hanover Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HNVR News
- Stephens lowers Hanover Bancorp stock price target on EPS miss
- Hanover Bancorp, Inc. (HNVR) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Hanover Bank Opens Tenth Branch in Port Jefferson, Long Island Enhancing Banking Services to Suffolk County
- Top 3 Financial Stocks That May Plunge In May - Flywire (NASDAQ:FLYW), AvidXchange Holdings (NASDAQ:AVDX)
Tagesspanne
22.54 23.39
Jahresspanne
17.86 27.14
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.05
- Eröffnung
- 23.07
- Bid
- 23.23
- Ask
- 23.53
- Tief
- 22.54
- Hoch
- 23.39
- Volumen
- 30
- Tagesänderung
- 0.78%
- Monatsänderung
- 2.79%
- 6-Monatsänderung
- 7.80%
- Jahresänderung
- 29.13%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K