HNI: HNI Corporation

45.50 USD 0.35 (0.76%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

HNI fiyatı bugün -0.76% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 45.21 ve Yüksek fiyatı olarak 46.25 aralığında işlem gördü.

HNI Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
45.21 46.25
Yıllık aralık
39.77 58.43
Önceki kapanış
45.85
Açılış
45.90
Satış
45.50
Alış
45.80
Düşük
45.21
Yüksek
46.25
Hacim
1.806 K
Günlük değişim
-0.76%
Aylık değişim
3.01%
6 aylık değişim
3.13%
Yıllık değişim
-15.11%
21 Eylül, Pazar