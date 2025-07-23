Валюты / HNI
HNI: HNI Corporation
45.43 USD 0.01 (0.02%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HNI за сегодня изменился на -0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.82, а максимальная — 45.55.
Следите за динамикой HNI Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
44.82 45.55
Годовой диапазон
39.77 58.43
- Предыдущее закрытие
- 45.44
- Open
- 45.43
- Bid
- 45.43
- Ask
- 45.73
- Low
- 44.82
- High
- 45.55
- Объем
- 1.143 K
- Дневное изменение
- -0.02%
- Месячное изменение
- 2.85%
- 6-месячное изменение
- 2.97%
- Годовое изменение
- -15.24%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.