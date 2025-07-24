Währungen / HNI
HNI: HNI Corporation
45.85 USD 1.11 (2.48%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HNI hat sich für heute um 2.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 44.80 bis zu einem Hoch von 45.88 gehandelt.
Verfolgen Sie die HNI Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
HNI News
Tagesspanne
44.80 45.88
Jahresspanne
39.77 58.43
- Vorheriger Schlusskurs
- 44.74
- Eröffnung
- 44.87
- Bid
- 45.85
- Ask
- 46.15
- Tief
- 44.80
- Hoch
- 45.88
- Volumen
- 1.947 K
- Tagesänderung
- 2.48%
- Monatsänderung
- 3.80%
- 6-Monatsänderung
- 3.92%
- Jahresänderung
- -14.46%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K