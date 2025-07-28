FiyatlarBölümler
HLI: Houlihan Lokey Inc Class A

208.87 USD 0.32 (0.15%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

HLI fiyatı bugün 0.15% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 205.85 ve Yüksek fiyatı olarak 209.33 aralığında işlem gördü.

Houlihan Lokey Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
205.85 209.33
Yıllık aralık
137.99 209.33
Önceki kapanış
208.55
Açılış
208.53
Satış
208.87
Alış
209.17
Düşük
205.85
Yüksek
209.33
Hacim
687
Günlük değişim
0.15%
Aylık değişim
7.11%
6 aylık değişim
29.98%
Yıllık değişim
31.46%
21 Eylül, Pazar