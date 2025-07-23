Валюты / HLI
HLI: Houlihan Lokey Inc Class A
203.17 USD 0.10 (0.05%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HLI за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 201.09, а максимальная — 203.46.
Следите за динамикой Houlihan Lokey Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости HLI
Дневной диапазон
201.09 203.46
Годовой диапазон
137.99 208.50
- Предыдущее закрытие
- 203.07
- Open
- 202.08
- Bid
- 203.17
- Ask
- 203.47
- Low
- 201.09
- High
- 203.46
- Объем
- 363
- Дневное изменение
- 0.05%
- Месячное изменение
- 4.18%
- 6-месячное изменение
- 26.43%
- Годовое изменение
- 27.87%
