통화 / HLI
HLI: Houlihan Lokey Inc Class A
208.87 USD 0.32 (0.15%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
HLI 환율이 오늘 0.15%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 205.85이고 고가는 209.33이었습니다.
Houlihan Lokey Inc Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
205.85 209.33
년간 변동
137.99 209.33
- 이전 종가
- 208.55
- 시가
- 208.53
- Bid
- 208.87
- Ask
- 209.17
- 저가
- 205.85
- 고가
- 209.33
- 볼륨
- 687
- 일일 변동
- 0.15%
- 월 변동
- 7.11%
- 6개월 변동
- 29.98%
- 년간 변동율
- 31.46%
