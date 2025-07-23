货币 / HLI
HLI: Houlihan Lokey Inc Class A
205.55 USD 2.38 (1.17%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HLI汇率已更改1.17%。当日，交易品种以低点202.32和高点205.55进行交易。
关注Houlihan Lokey Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
202.32 205.55
年范围
137.99 208.50
- 前一天收盘价
- 203.17
- 开盘价
- 202.32
- 卖价
- 205.55
- 买价
- 205.85
- 最低价
- 202.32
- 最高价
- 205.55
- 交易量
- 55
- 日变化
- 1.17%
- 月变化
- 5.40%
- 6个月变化
- 27.91%
- 年变化
- 29.37%
