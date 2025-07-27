KurseKategorien
HLI: Houlihan Lokey Inc Class A

208.55 USD 4.13 (2.02%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HLI hat sich für heute um 2.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 202.26 bis zu einem Hoch von 209.03 gehandelt.

Verfolgen Sie die Houlihan Lokey Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
202.26 209.03
Jahresspanne
137.99 209.03
Vorheriger Schlusskurs
204.42
Eröffnung
202.26
Bid
208.55
Ask
208.85
Tief
202.26
Hoch
209.03
Volumen
340
Tagesänderung
2.02%
Monatsänderung
6.94%
6-Monatsänderung
29.78%
Jahresänderung
31.25%
