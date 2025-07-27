Währungen / HLI
HLI: Houlihan Lokey Inc Class A
208.55 USD 4.13 (2.02%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HLI hat sich für heute um 2.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 202.26 bis zu einem Hoch von 209.03 gehandelt.
Verfolgen Sie die Houlihan Lokey Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
202.26 209.03
Jahresspanne
137.99 209.03
- Vorheriger Schlusskurs
- 204.42
- Eröffnung
- 202.26
- Bid
- 208.55
- Ask
- 208.85
- Tief
- 202.26
- Hoch
- 209.03
- Volumen
- 340
- Tagesänderung
- 2.02%
- Monatsänderung
- 6.94%
- 6-Monatsänderung
- 29.78%
- Jahresänderung
- 31.25%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K