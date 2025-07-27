通貨 / HLI
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
HLI: Houlihan Lokey Inc Class A
208.55 USD 4.13 (2.02%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HLIの今日の為替レートは、2.02%変化しました。日中、通貨は1あたり202.26の安値と209.03の高値で取引されました。
Houlihan Lokey Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HLI News
- Synchrony Teams Up With Audibel to Expand Financing for Hearing Care
- フーリハン・ローキー株、208.67ドルで過去最高値を記録
- Houlihan Lokey stock hits all-time high at 208.67 USD
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- M&A Specialist Houlihan Lokey's Stock Pops To Record High After Profits Surge 75%; Gets Price Strength Rating Upgrade
- フーリハン・ローキー株、201.84ドルで史上最高値を記録
- Houlihan Lokey stock hits all-time high at 201.84 USD
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Buy 5 Stocks to Stay Safe in Wall Street's Historically Worst Month
- Houlihan Lokey general counsel sells $98,110 in stock
- Houlihan Lokey stock hits all-time high at 198.86 USD
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Analysis-UK motor finance ruling could fuel M&A
- Here is Why Growth Investors Should Buy Houlihan Lokey (HLI) Now
- Best Momentum Stock to Buy for August 4th
- New Strong Buy Stocks for August 4th
- Cousins Properties Q3 2025 slides: $218M Dallas acquisition to boost portfolio quality
- Houlihan Lokey (HLI) Q1 EPS Jumps 75%
- Houlihan Lokey, Inc. (HLI) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Houlihan Lokey Q1 2026 beats EPS forecast by 27%
- Houlihan Lokey (HLI) Q1 Earnings and Revenues Top Estimates
- Houlihan Lokey Q4 2025 slides: Market leadership drives record $2.4B annual revenue
- COIN to Report Q2 Earnings: Will Higher Trading Volume Fuel Growth?
- Houlihan Lokey: Balancing Offense With Defense (NYSE:HLI)
1日のレンジ
202.26 209.03
1年のレンジ
137.99 209.03
- 以前の終値
- 204.42
- 始値
- 202.26
- 買値
- 208.55
- 買値
- 208.85
- 安値
- 202.26
- 高値
- 209.03
- 出来高
- 340
- 1日の変化
- 2.02%
- 1ヶ月の変化
- 6.94%
- 6ヶ月の変化
- 29.78%
- 1年の変化
- 31.25%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K