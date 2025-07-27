クォートセクション
通貨 / HLI
HLI: Houlihan Lokey Inc Class A

208.55 USD 4.13 (2.02%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HLIの今日の為替レートは、2.02%変化しました。日中、通貨は1あたり202.26の安値と209.03の高値で取引されました。

Houlihan Lokey Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
202.26 209.03
1年のレンジ
137.99 209.03
以前の終値
204.42
始値
202.26
買値
208.55
買値
208.85
安値
202.26
高値
209.03
出来高
340
1日の変化
2.02%
1ヶ月の変化
6.94%
6ヶ月の変化
29.78%
1年の変化
31.25%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K