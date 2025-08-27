Dövizler / HAO
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
HAO: Haoxi Health Technology Limited - Class A Ord Share
1.24 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
HAO fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.20 ve Yüksek fiyatı olarak 1.33 aralığında işlem gördü.
Haoxi Health Technology Limited - Class A Ord Share hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HAO haberleri
- Karen Hao on the Empire of AI, AGI evangelists, and the cost of belief
- Why Oxford Industries Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ekso Bionics Holdings (NASDAQ:EKSO), CI&T (NYSE:CINT)
- Why MongoDB Shares Are Trading Higher By 31%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
Günlük aralık
1.20 1.33
Yıllık aralık
0.84 9.25
- Önceki kapanış
- 1.24
- Açılış
- 1.23
- Satış
- 1.24
- Alış
- 1.54
- Düşük
- 1.20
- Yüksek
- 1.33
- Hacim
- 148
- Günlük değişim
- 0.00%
- Aylık değişim
- 5.98%
- 6 aylık değişim
- 0.00%
- Yıllık değişim
- -86.22%
21 Eylül, Pazar