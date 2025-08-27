FiyatlarBölümler
Dövizler / HAO
HAO: Haoxi Health Technology Limited - Class A Ord Share

1.24 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

HAO fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.20 ve Yüksek fiyatı olarak 1.33 aralığında işlem gördü.

Haoxi Health Technology Limited - Class A Ord Share hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

HAO haberleri

Günlük aralık
1.20 1.33
Yıllık aralık
0.84 9.25
Önceki kapanış
1.24
Açılış
1.23
Satış
1.24
Alış
1.54
Düşük
1.20
Yüksek
1.33
Hacim
148
Günlük değişim
0.00%
Aylık değişim
5.98%
6 aylık değişim
0.00%
Yıllık değişim
-86.22%
21 Eylül, Pazar