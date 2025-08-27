Währungen / HAO
HAO: Haoxi Health Technology Limited - Class A Ord Share
1.27 USD 0.03 (2.42%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HAO hat sich für heute um 2.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.20 bis zu einem Hoch von 1.33 gehandelt.
Verfolgen Sie die Haoxi Health Technology Limited - Class A Ord Share-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HAO News
Tagesspanne
1.20 1.33
Jahresspanne
0.84 9.25
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.24
- Eröffnung
- 1.23
- Bid
- 1.27
- Ask
- 1.57
- Tief
- 1.20
- Hoch
- 1.33
- Volumen
- 114
- Tagesänderung
- 2.42%
- Monatsänderung
- 8.55%
- 6-Monatsänderung
- 2.42%
- Jahresänderung
- -85.89%
