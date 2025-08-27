KurseKategorien
Währungen / HAO
Zurück zum Aktien

HAO: Haoxi Health Technology Limited - Class A Ord Share

1.27 USD 0.03 (2.42%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HAO hat sich für heute um 2.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.20 bis zu einem Hoch von 1.33 gehandelt.

Verfolgen Sie die Haoxi Health Technology Limited - Class A Ord Share-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HAO News

Tagesspanne
1.20 1.33
Jahresspanne
0.84 9.25
Vorheriger Schlusskurs
1.24
Eröffnung
1.23
Bid
1.27
Ask
1.57
Tief
1.20
Hoch
1.33
Volumen
114
Tagesänderung
2.42%
Monatsänderung
8.55%
6-Monatsänderung
2.42%
Jahresänderung
-85.89%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K