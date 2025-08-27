Devises / HAO
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
HAO: Haoxi Health Technology Limited - Class A Ord Share
1.24 USD 0.00 (0.00%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de HAO a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.20 et à un maximum de 1.33.
Suivez la dynamique Haoxi Health Technology Limited - Class A Ord Share. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HAO Nouvelles
- Karen Hao on the Empire of AI, AGI evangelists, and the cost of belief
- Why Oxford Industries Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ekso Bionics Holdings (NASDAQ:EKSO), CI&T (NYSE:CINT)
- Why MongoDB Shares Are Trading Higher By 31%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
Range quotidien
1.20 1.33
Range Annuel
0.84 9.25
- Clôture Précédente
- 1.24
- Ouverture
- 1.23
- Bid
- 1.24
- Ask
- 1.54
- Plus Bas
- 1.20
- Plus Haut
- 1.33
- Volume
- 148
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- 5.98%
- Changement à 6 Mois
- 0.00%
- Changement Annuel
- -86.22%
20 septembre, samedi