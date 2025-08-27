Валюты / HAO
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
HAO: Haoxi Health Technology Limited - Class A Ord Share
1.25 USD 0.03 (2.34%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HAO за сегодня изменился на -2.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.22, а максимальная — 1.31.
Следите за динамикой Haoxi Health Technology Limited - Class A Ord Share. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости HAO
- Karen Hao on the Empire of AI, AGI evangelists, and the cost of belief
- Why Oxford Industries Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ekso Bionics Holdings (NASDAQ:EKSO), CI&T (NYSE:CINT)
- Why MongoDB Shares Are Trading Higher By 31%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
Дневной диапазон
1.22 1.31
Годовой диапазон
0.84 9.25
- Предыдущее закрытие
- 1.28
- Open
- 1.28
- Bid
- 1.25
- Ask
- 1.55
- Low
- 1.22
- High
- 1.31
- Объем
- 97
- Дневное изменение
- -2.34%
- Месячное изменение
- 6.84%
- 6-месячное изменение
- 0.81%
- Годовое изменение
- -86.11%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.