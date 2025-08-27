Divisas / HAO
HAO: Haoxi Health Technology Limited - Class A Ord Share
1.29 USD 0.04 (3.20%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de HAO de hoy ha cambiado un 3.20%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.24, mientras que el máximo ha alcanzado 1.32.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Haoxi Health Technology Limited - Class A Ord Share. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
HAO News
Rango diario
1.24 1.32
Rango anual
0.84 9.25
- Cierres anteriores
- 1.25
- Open
- 1.26
- Bid
- 1.29
- Ask
- 1.59
- Low
- 1.24
- High
- 1.32
- Volumen
- 155
- Cambio diario
- 3.20%
- Cambio mensual
- 10.26%
- Cambio a 6 meses
- 4.03%
- Cambio anual
- -85.67%
