HAO: Haoxi Health Technology Limited - Class A Ord Share
1.24 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HAO ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.20 e ad un massimo di 1.33.
Segui le dinamiche di Haoxi Health Technology Limited - Class A Ord Share. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
HAO News
Intervallo Giornaliero
1.20 1.33
Intervallo Annuale
0.84 9.25
- Chiusura Precedente
- 1.24
- Apertura
- 1.23
- Bid
- 1.24
- Ask
- 1.54
- Minimo
- 1.20
- Massimo
- 1.33
- Volume
- 148
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 5.98%
- Variazione Semestrale
- 0.00%
- Variazione Annuale
- -86.22%
21 settembre, domenica