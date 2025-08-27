通貨 / HAO
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
HAO: Haoxi Health Technology Limited - Class A Ord Share
1.24 USD 0.05 (3.88%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HAOの今日の為替レートは、-3.88%変化しました。日中、通貨は1あたり1.23の安値と1.30の高値で取引されました。
Haoxi Health Technology Limited - Class A Ord Shareダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HAO News
- Karen Hao on the Empire of AI, AGI evangelists, and the cost of belief
- Why Oxford Industries Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ekso Bionics Holdings (NASDAQ:EKSO), CI&T (NYSE:CINT)
- Why MongoDB Shares Are Trading Higher By 31%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
1日のレンジ
1.23 1.30
1年のレンジ
0.84 9.25
- 以前の終値
- 1.29
- 始値
- 1.25
- 買値
- 1.24
- 買値
- 1.54
- 安値
- 1.23
- 高値
- 1.30
- 出来高
- 166
- 1日の変化
- -3.88%
- 1ヶ月の変化
- 5.98%
- 6ヶ月の変化
- 0.00%
- 1年の変化
- -86.22%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K