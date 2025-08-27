Moedas / HAO
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
HAO: Haoxi Health Technology Limited - Class A Ord Share
1.24 USD 0.05 (3.88%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HAO para hoje mudou para -3.88%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.23 e o mais alto foi 1.30.
Veja a dinâmica do par de moedas Haoxi Health Technology Limited - Class A Ord Share. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HAO Notícias
- Karen Hao on the Empire of AI, AGI evangelists, and the cost of belief
- Why Oxford Industries Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ekso Bionics Holdings (NASDAQ:EKSO), CI&T (NYSE:CINT)
- Why MongoDB Shares Are Trading Higher By 31%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
Faixa diária
1.23 1.30
Faixa anual
0.84 9.25
- Fechamento anterior
- 1.29
- Open
- 1.25
- Bid
- 1.24
- Ask
- 1.54
- Low
- 1.23
- High
- 1.30
- Volume
- 166
- Mudança diária
- -3.88%
- Mudança mensal
- 5.98%
- Mudança de 6 meses
- 0.00%
- Mudança anual
- -86.22%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh