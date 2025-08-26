GVUS hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V hisse senedi 52.57 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 52.57 - 52.57 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 52.47 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1 değerine ulaştı. GVUS canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V hisse senedi temettü ödüyor mu? Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V hisse senedi şu anda 52.57 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 4.66% ve USD değerlerini izler. GVUS hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

GVUS hisse senedi nasıl alınır? Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V hisselerini şu anki 52.57 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 52.57 ve Ask 52.87 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte GVUS fiyat hareketlerini takip edin.

GVUS hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 42.81 - 52.82 ve mevcut fiyatı 52.57 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 52.57 veya Ask 52.87 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.69% ve 6 aylık değişim oranı 9.61% değerlerini karşılaştırır. GVUS fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF hisse senedi yıllık olarak 52.82 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 42.81 - 52.82). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 52.47 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V performansını takip edin.

Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) hisse senedi yıllık olarak en düşük 42.81 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 52.57 ve hareket ettiği yıllık aralık 42.81 - 52.82 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki GVUS fiyat hareketlerini izleyin.