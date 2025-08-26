- 概要
GVUS: Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V
GVUSの今日の為替レートは、1.43%変化しました。日中、通貨は1あたり53.16の安値と53.32の高値で取引されました。
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Vダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GVUS News
よくあるご質問
GVUS株の現在の価格は？
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Vの株価は本日53.32です。53.16 - 53.32内で取引され、前日の終値は52.57、取引量は5に達しました。GVUSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Vの株は配当を出しますか？
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Vの現在の価格は53.32です。配当方針は会社によりますが、投資家は6.15%やUSDにも注目します。GVUSの動きはライブチャートで確認できます。
GVUS株を買う方法は？
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Vの株は現在53.32で購入可能です。注文は通常53.32または53.62付近で行われ、5や0.23%が市場の動きを示します。GVUSの最新情報はライブチャートで確認できます。
GVUS株に投資する方法は？
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Vへの投資では、年間の値幅42.81 - 53.32と現在の53.32を考慮します。注文は多くの場合53.32や53.62で行われる前に、2.13%や11.18%と比較されます。GVUSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETFの株の最高値は？
Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETFの過去1年の最高値は53.32でした。42.81 - 53.32内で株価は大きく変動し、52.57と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Vのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETFの株の最低値は？
Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF(GVUS)の年間最安値は42.81でした。現在の53.32や42.81 - 53.32と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GVUSの動きはライブチャートで確認できます。
GVUSの株式分割はいつ行われましたか？
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Vは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、52.57、6.15%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 52.57
- 始値
- 53.20
- 買値
- 53.32
- 買値
- 53.62
- 安値
- 53.16
- 高値
- 53.32
- 出来高
- 5
- 1日の変化
- 1.43%
- 1ヶ月の変化
- 2.13%
- 6ヶ月の変化
- 11.18%
- 1年の変化
- 6.15%
- 実際
-
- 期待
- 1.7%
- 前
- 1.8%
- 実際
-
- 期待
- -0.5%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 93.5
- 前
- 94.2
- 実際
-
- 期待
- 前
- 3.953%