GVUS: Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V

52.57 USD 0.10 (0.19%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日GVUS汇率已更改0.19%。当日，交易品种以低点52.57和高点52.57进行交易。

关注Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GVUS股票今天的价格是多少？

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V股票今天的定价为52.57。它在52.57 - 52.57范围内交易，昨天的收盘价为52.47，交易量达到1。GVUS的实时价格图表显示了这些更新。

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V股票是否支付股息？

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V目前的价值为52.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.66%和USD。实时查看图表以跟踪GVUS走势。

如何购买GVUS股票？

您可以以52.57的当前价格购买Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V股票。订单通常设置在52.57或52.87附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注GVUS的实时图表更新。

如何投资GVUS股票？

投资Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V需要考虑年度范围42.81 - 52.82和当前价格52.57。许多人在以52.57或52.87下订单之前，会比较0.69%和。实时查看GVUS价格图表，了解每日变化。

Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF的最高价格是52.82。在42.81 - 52.82内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V的绩效。

Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF股票的最低价格是多少？

Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF（GVUS）的最低价格为42.81。将其与当前的52.57和42.81 - 52.82进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GVUS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GVUS股票是什么时候拆分的？

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、52.47和4.66%中可见。

日范围
52.57 52.57
年范围
42.81 52.82
前一天收盘价
52.47
开盘价
52.57
卖价
52.57
买价
52.87
最低价
52.57
最高价
52.57
交易量
1
日变化
0.19%
月变化
0.69%
6个月变化
9.61%
年变化
4.66%
27 十月, 星期一
12:30
USD
耐用品订单月率m/m
实际值
预测值
-2.9%
前值
2.9%
12:30
USD
核心耐用品订单月率m/m
实际值
预测值
-0.2%
前值
0.4%
15:30
USD
2年期国债拍卖
实际值
3.504%
预测值
前值
3.571%
17:00
USD
5年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
3.710%