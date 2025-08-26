GVUS: Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V
今日GVUS汇率已更改0.19%。当日，交易品种以低点52.57和高点52.57进行交易。
关注Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
GVUS新闻
常见问题解答
GVUS股票今天的价格是多少？
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V股票今天的定价为52.57。它在52.57 - 52.57范围内交易，昨天的收盘价为52.47，交易量达到1。GVUS的实时价格图表显示了这些更新。
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V股票是否支付股息？
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V目前的价值为52.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.66%和USD。实时查看图表以跟踪GVUS走势。
如何购买GVUS股票？
您可以以52.57的当前价格购买Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V股票。订单通常设置在52.57或52.87附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注GVUS的实时图表更新。
如何投资GVUS股票？
投资Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V需要考虑年度范围42.81 - 52.82和当前价格52.57。许多人在以52.57或52.87下订单之前，会比较0.69%和。实时查看GVUS价格图表，了解每日变化。
Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF的最高价格是52.82。在42.81 - 52.82内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V的绩效。
Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF股票的最低价格是多少？
Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF（GVUS）的最低价格为42.81。将其与当前的52.57和42.81 - 52.82进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GVUS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GVUS股票是什么时候拆分的？
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、52.47和4.66%中可见。
- 前一天收盘价
- 52.47
- 开盘价
- 52.57
- 卖价
- 52.57
- 买价
- 52.87
- 最低价
- 52.57
- 最高价
- 52.57
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.19%
- 月变化
- 0.69%
- 6个月变化
- 9.61%
- 年变化
- 4.66%
- 实际值
-
- 预测值
- -2.9%
- 前值
- 2.9%
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 3.504%
- 预测值
- 前值
- 3.571%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 3.710%