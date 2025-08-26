- Visão do mercado
GVUS: Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V
A taxa do GVUS para hoje mudou para 1.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 53.16 e o mais alto foi 53.20.
Veja a dinâmica do par de moedas Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GVUS Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de GVUS hoje?
Hoje Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V (GVUS) está avaliado em 53.16. O instrumento é negociado dentro de 53.16 - 53.20, o fechamento de ontem foi 52.57, e o volume de negociação atingiu 4. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de GVUS em tempo real.
As ações de Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V pagam dividendos?
Atualmente Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V está avaliado em 53.16. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.83% e USD. Monitore os movimentos de GVUS no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de GVUS?
Você pode comprar ações de Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V (GVUS) pelo preço atual 53.16. Ordens geralmente são executadas perto de 53.16 ou 53.46, enquanto 4 e -0.08% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de GVUS no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de GVUS?
Investir em Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V envolve considerar a faixa anual 42.81 - 52.82 e o preço atual 53.16. Muitos comparam 1.82% e 10.84% antes de enviar ordens em 53.16 ou 53.46. Estude as mudanças diárias de preço de GVUS no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF?
O maior preço de Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) no último ano foi 52.82. As ações oscilaram bastante dentro de 42.81 - 52.82, e a comparação com 52.57 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF?
O menor preço de Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) no ano foi 42.81. A comparação com o preço atual 53.16 e 42.81 - 52.82 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de GVUS em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de GVUS?
No passado Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 52.57 e 5.83% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 52.57
- Open
- 53.20
- Bid
- 53.16
- Ask
- 53.46
- Low
- 53.16
- High
- 53.20
- Volume
- 4
- Mudança diária
- 1.12%
- Mudança mensal
- 1.82%
- Mudança de 6 meses
- 10.84%
- Mudança anual
- 5.83%
- Atu.
-
- Projeç.
- -2.9%
- Prév.
- 2.9%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- 0.4%
- Atu.
- 3.504%
- Projeç.
- Prév.
- 3.571%
- Atu.
- 3.625%
- Projeç.
- Prév.
- 3.710%