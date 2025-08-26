- Panorámica
GVUS: Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V
El tipo de cambio de GVUS de hoy ha cambiado un 1.43%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 53.16, mientras que el máximo ha alcanzado 53.32.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de GVUS hoy?
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V (GVUS) se evalúa hoy en 53.32. El instrumento se negocia dentro de 53.16 - 53.32; el cierre de ayer ha sido 52.57 y el volumen comercial ha alcanzado 5. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios GVUS en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V?
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V se evalúa actualmente en 53.32. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 6.15% y USD. Monitoree los movimientos de GVUS en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de GVUS?
Puede comprar acciones de Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V (GVUS) al precio actual de 53.32. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 53.32 o 53.62, mientras que 5 y 0.23% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de GVUS en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de GVUS?
Invertir en Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V implica tener en cuenta el rango anual 42.81 - 53.32 y el precio actual 53.32. Muchos comparan 2.13% y 11.18% antes de colocar órdenes en 53.32 o 53.62. Estudie los cambios diarios de precios de GVUS en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF?
El precio más alto de Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) en el último año ha sido 53.32. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 42.81 - 53.32, una comparación con 52.57 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF?
El precio más bajo de Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) para el año ha sido 42.81. La comparación con los actuales 53.32 y 42.81 - 53.32 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de GVUS en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de GVUS?
En el pasado, Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 52.57 y 6.15% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 52.57
- Open
- 53.20
- Bid
- 53.32
- Ask
- 53.62
- Low
- 53.16
- High
- 53.32
- Volumen
- 5
- Cambio diario
- 1.43%
- Cambio mensual
- 2.13%
- Cambio a 6 meses
- 11.18%
- Cambio anual
- 6.15%
