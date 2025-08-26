- Panoramica
GVUS: Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V
Il tasso di cambio GVUS ha avuto una variazione del 0.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 52.57 e ad un massimo di 52.57.
Segui le dinamiche di Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GVUS News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni GVUS oggi?
Oggi le azioni Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V sono prezzate a 52.57. Viene scambiato all'interno di 52.57 - 52.57, la chiusura di ieri è stata 52.47 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GVUS mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V pagano dividendi?
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V è attualmente valutato a 52.57. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 4.66% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GVUS.
Come acquistare azioni GVUS?
Puoi acquistare azioni Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V al prezzo attuale di 52.57. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 52.57 o 52.87, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GVUS sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni GVUS?
Investire in Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V implica considerare l'intervallo annuale 42.81 - 52.82 e il prezzo attuale 52.57. Molti confrontano 0.69% e 9.61% prima di effettuare ordini su 52.57 o 52.87. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GVUS con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF?
Il prezzo massimo di Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF nell'ultimo anno è stato 52.82. All'interno di 42.81 - 52.82, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 52.47 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF?
Il prezzo più basso di Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) nel corso dell'anno è stato 42.81. Confrontandolo con gli attuali 52.57 e 42.81 - 52.82 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GVUS muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GVUS?
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 52.47 e 4.66%.
- Chiusura Precedente
- 52.47
- Apertura
- 52.57
- Bid
- 52.57
- Ask
- 52.87
- Minimo
- 52.57
- Massimo
- 52.57
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 0.19%
- Variazione Mensile
- 0.69%
- Variazione Semestrale
- 9.61%
- Variazione Annuale
- 4.66%
- Agire
-
- Fcst
- -2.9%
- Prev
- 2.9%
- Agire
-
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.4%
- Agire
- 3.504%
- Fcst
- Prev
- 3.571%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 3.710%