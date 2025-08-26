- Übersicht
GVUS: Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V
Der Wechselkurs von GVUS hat sich für heute um 1.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 53.16 bis zu einem Hoch von 53.32 gehandelt.
Verfolgen Sie die Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
GVUS News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von GVUS heute?
Die Aktie von Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V (GVUS) notiert heute bei 53.32. Sie wird innerhalb einer Spanne von 53.16 - 53.32 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 52.57 und das Handelsvolumen erreichte 5. Das Live-Chart von GVUS zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie GVUS Dividenden?
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V wird derzeit mit 53.32 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 6.15% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von GVUS zu verfolgen.
Wie kaufe ich GVUS-Aktien?
Sie können Aktien von Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V (GVUS) zum aktuellen Kurs von 53.32 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 53.32 oder 53.62 platziert, während 5 und 0.23% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von GVUS auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in GVUS-Aktien?
Bei einer Investition in Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V müssen die jährliche Spanne 42.81 - 53.32 und der aktuelle Kurs 53.32 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.13% und 11.18%, bevor sie Orders zu 53.32 oder 53.62 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von GVUS.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF?
Der höchste Kurs von Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) im vergangenen Jahr lag bei 53.32. Innerhalb von 42.81 - 53.32 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 52.57 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF?
Der niedrigste Kurs von Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) im Laufe des Jahres betrug 42.81. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 53.32 und der Spanne 42.81 - 53.32 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von GVUS live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von GVUS statt?
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 52.57 und 6.15% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 52.57
- Eröffnung
- 53.20
- Bid
- 53.32
- Ask
- 53.62
- Tief
- 53.16
- Hoch
- 53.32
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- 1.43%
- Monatsänderung
- 2.13%
- 6-Monatsänderung
- 11.18%
- Jahresänderung
- 6.15%
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 1.8%
- Akt
-
- Erw
- -0.5%
- Vorh
- -0.3%
- Akt
-
- Erw
- 93.5
- Vorh
- 94.2
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.953%