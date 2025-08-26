- Обзор рынка
GVUS: Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V
Курс GVUS за сегодня изменился на 1.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 53.16, а максимальная — 53.20.
Следите за динамикой Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GVUS сегодня?
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V (GVUS) сегодня оценивается на уровне 53.16. Инструмент торгуется в пределах 53.16 - 53.20, вчерашнее закрытие составило 52.57, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GVUS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V?
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V в настоящее время оценивается в 53.16. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.83% и USD. Отслеживайте движения GVUS на графике в реальном времени.
Как купить акции GVUS?
Вы можете купить акции Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V (GVUS) по текущей цене 53.16. Ордера обычно размещаются около 53.16 или 53.46, тогда как 4 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GVUS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GVUS?
Инвестирование в Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V предполагает учет годового диапазона 42.81 - 52.82 и текущей цены 53.16. Многие сравнивают 1.82% и 10.84% перед размещением ордеров на 53.16 или 53.46. Изучайте ежедневные изменения цены GVUS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF?
Самая высокая цена Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) за последний год составила 52.82. Акции заметно колебались в пределах 42.81 - 52.82, сравнение с 52.57 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF?
Самая низкая цена Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) за год составила 42.81. Сравнение с текущими 53.16 и 42.81 - 52.82 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GVUS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GVUS?
В прошлом Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 52.57 и 5.83% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 52.57
- Open
- 53.20
- Bid
- 53.16
- Ask
- 53.46
- Low
- 53.16
- High
- 53.20
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 1.12%
- Месячное изменение
- 1.82%
- 6-месячное изменение
- 10.84%
- Годовое изменение
- 5.83%
- Акт.
-
- Прог.
- -2.9%
- Пред.
- 2.9%
- Акт.
-
- Прог.
- -0.2%
- Пред.
- 0.4%
- Акт.
- 3.504%
- Прог.
- Пред.
- 3.571%
- Акт.
- 3.625%
- Прог.
- Пред.
- 3.710%