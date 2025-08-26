- Aperçu
GVUS: Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V
Le taux de change de GVUS a changé de 0.19% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 52.57 et à un maximum de 52.57.
Suivez la dynamique Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GVUS Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action GVUS aujourd'hui ?
L'action Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V est cotée à 52.57 aujourd'hui. Elle se négocie dans 52.57 - 52.57, a clôturé hier à 52.47 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de GVUS présente ces mises à jour.
L'action Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V verse-t-elle des dividendes ?
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V est actuellement valorisé à 52.57. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 4.66% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de GVUS.
Comment acheter des actions GVUS ?
Vous pouvez acheter des actions Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V au cours actuel de 52.57. Les ordres sont généralement placés à proximité de 52.57 ou de 52.87, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de GVUS sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action GVUS ?
Investir dans Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V implique de prendre en compte la fourchette annuelle 42.81 - 52.82 et le prix actuel 52.57. Beaucoup comparent 0.69% et 9.61% avant de passer des ordres à 52.57 ou 52.87. Consultez le graphique du cours de GVUS en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF ?
Le cours le plus élevé de Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF l'année dernière était 52.82. Au cours de 42.81 - 52.82, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 52.47 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF ?
Le cours le plus bas de Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) sur l'année a été 42.81. Sa comparaison avec 52.57 et 42.81 - 52.82 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de GVUS sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action GVUS a-t-elle été divisée ?
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 V a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 52.47 et 4.66% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 52.47
- Ouverture
- 52.57
- Bid
- 52.57
- Ask
- 52.87
- Plus Bas
- 52.57
- Plus Haut
- 52.57
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- 0.19%
- Changement Mensuel
- 0.69%
- Changement à 6 Mois
- 9.61%
- Changement Annuel
- 4.66%
- Act
-
- Fcst
- -2.9%
- Prev
- 2.9%
- Act
-
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.4%
- Act
- 3.504%
- Fcst
- Prev
- 3.571%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 3.710%