GTLS: Chart Industries Inc

200.13 USD 0.27 (0.14%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GTLS fiyatı bugün 0.14% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 199.27 ve Yüksek fiyatı olarak 200.13 aralığında işlem gördü.

Chart Industries Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
199.27 200.13
Yıllık aralık
104.60 220.03
Önceki kapanış
199.86
Açılış
199.99
Satış
200.13
Alış
200.43
Düşük
199.27
Yüksek
200.13
Hacim
1.586 K
Günlük değişim
0.14%
Aylık değişim
0.57%
6 aylık değişim
41.07%
Yıllık değişim
63.29%
