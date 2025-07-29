КотировкиРазделы
GTLS: Chart Industries Inc

199.38 USD 0.41 (0.21%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GTLS за сегодня изменился на -0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 199.13, а максимальная — 199.93.

Следите за динамикой Chart Industries Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
199.13 199.93
Годовой диапазон
104.60 220.03
Предыдущее закрытие
199.79
Open
199.86
Bid
199.38
Ask
199.68
Low
199.13
High
199.93
Объем
1.946 K
Дневное изменение
-0.21%
Месячное изменение
0.19%
6-месячное изменение
40.54%
Годовое изменение
62.68%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.