GTLS: Chart Industries Inc
199.38 USD 0.41 (0.21%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GTLS за сегодня изменился на -0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 199.13, а максимальная — 199.93.
Следите за динамикой Chart Industries Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
199.13 199.93
Годовой диапазон
104.60 220.03
- Предыдущее закрытие
- 199.79
- Open
- 199.86
- Bid
- 199.38
- Ask
- 199.68
- Low
- 199.13
- High
- 199.93
- Объем
- 1.946 K
- Дневное изменение
- -0.21%
- Месячное изменение
- 0.19%
- 6-месячное изменение
- 40.54%
- Годовое изменение
- 62.68%
