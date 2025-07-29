Devises / GTLS
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
GTLS: Chart Industries Inc
200.13 USD 0.27 (0.14%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de GTLS a changé de 0.14% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 199.27 et à un maximum de 200.13.
Suivez la dynamique Chart Industries Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GTLS Nouvelles
- Un membre du Congrès a acheté jusqu'à 615 000 $ d'actions de LandBridge : Voici ce que vous devez savoir | Benzinga France
- Baker Hughes fournira des équipements de liquéfaction pour le Train 4 de Rio Grande LNG
- AT&T: How The EchoStar Deal Is Different (NYSE:T)
- Melius initiates Baker Hughes stock with Buy rating, $60 price target
- M&A Transactions In July Included Largest Deal Of 2025
- Differentiation Matters As Moat Stocks Lead In July
- Watch Out! Analysts Downgraded these Stocks on August 4 - TipRanks.com
- Eaton Q2 Earnings & Sales Beat Estimates, Organic Sales Rise Y/Y
- Baker Hughes stock rating reiterated at Overweight by Piper Sandler
- How to Find Strong Industrial Products Stocks Slated for Positive Earnings Surprises
- Baker Hughes price target raised to $53 from $46 at BMO Capital
- Baker Hughes stock price target raised to $46 by UBS on GTLS deal
- Baker Hughes to Acquire Chart Industries in 13.6B Energy Tech Deal
- Seaport Global downgrades Baker Hughes stock to Neutral on Chart Industries acquisition
- This oil company is spending $14 billion to be part of the AI data-center business
- UnitedHealth, Eli Lilly Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Compared to Estimates, Chart Industries (GTLS) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- This Stock Breaks Out On 16% Surge After S&P 500 Sector Giant Pulls Trigger On $13.6 Billion Deal
- Sanmina, Sarepta Therapeutics, Polaris, Celestica And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Rich Sparkle Holdings (NASDAQ:ANPA), Amkor Tech (NASDAQ:AMKR)
- Eli Lilly, UnitedHealth among Tuesday’s market cap stock movers
- Flowserve stock jumps after terminating Chart Industries merger
- Chart Industries shares soar 16% after strong earnings beat
- Chart Industries (GTLS) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Novo Nordisk, Merck and UPS fall premarket; Procter & Gamble rises
Range quotidien
199.27 200.13
Range Annuel
104.60 220.03
- Clôture Précédente
- 199.86
- Ouverture
- 199.99
- Bid
- 200.13
- Ask
- 200.43
- Plus Bas
- 199.27
- Plus Haut
- 200.13
- Volume
- 1.586 K
- Changement quotidien
- 0.14%
- Changement Mensuel
- 0.57%
- Changement à 6 Mois
- 41.07%
- Changement Annuel
- 63.29%
20 septembre, samedi