GTLS: Chart Industries Inc
200.13 USD 0.27 (0.14%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GTLS 환율이 오늘 0.14%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 199.27이고 고가는 200.13이었습니다.
Chart Industries Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
GTLS News
- 贝克休斯将为里奥格兰德LNG第4号列车提供液化设备
- AT&T: How The EchoStar Deal Is Different (NYSE:T)
- Melius initiates Baker Hughes stock with Buy rating, $60 price target
- M&A Transactions In July Included Largest Deal Of 2025
- Differentiation Matters As Moat Stocks Lead In July
- Watch Out! Analysts Downgraded these Stocks on August 4 - TipRanks.com
- Eaton Q2 Earnings & Sales Beat Estimates, Organic Sales Rise Y/Y
- Baker Hughes stock rating reiterated at Overweight by Piper Sandler
- How to Find Strong Industrial Products Stocks Slated for Positive Earnings Surprises
- Baker Hughes price target raised to $53 from $46 at BMO Capital
- Baker Hughes stock price target raised to $46 by UBS on GTLS deal
- Baker Hughes to Acquire Chart Industries in 13.6B Energy Tech Deal
- Seaport Global downgrades Baker Hughes stock to Neutral on Chart Industries acquisition
- This oil company is spending $14 billion to be part of the AI data-center business
- UnitedHealth, Eli Lilly Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Compared to Estimates, Chart Industries (GTLS) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- This Stock Breaks Out On 16% Surge After S&P 500 Sector Giant Pulls Trigger On $13.6 Billion Deal
- Sanmina, Sarepta Therapeutics, Polaris, Celestica And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Rich Sparkle Holdings (NASDAQ:ANPA), Amkor Tech (NASDAQ:AMKR)
- Eli Lilly, UnitedHealth among Tuesday’s market cap stock movers
- Flowserve stock jumps after terminating Chart Industries merger
- Chart Industries shares soar 16% after strong earnings beat
- Chart Industries (GTLS) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Novo Nordisk, Merck and UPS fall premarket; Procter & Gamble rises
- Chart Industries earnings beat by $0.11, revenue fell short of estimates
일일 변동 비율
199.27 200.13
년간 변동
104.60 220.03
- 이전 종가
- 199.86
- 시가
- 199.99
- Bid
- 200.13
- Ask
- 200.43
- 저가
- 199.27
- 고가
- 200.13
- 볼륨
- 1.586 K
- 일일 변동
- 0.14%
- 월 변동
- 0.57%
- 6개월 변동
- 41.07%
- 년간 변동율
- 63.29%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K