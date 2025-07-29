KurseKategorien
GTLS: Chart Industries Inc

199.86 USD 0.12 (0.06%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GTLS hat sich für heute um -0.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 199.71 bis zu einem Hoch von 200.44 gehandelt.

Verfolgen Sie die Chart Industries Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
199.71 200.44
Jahresspanne
104.60 220.03
Vorheriger Schlusskurs
199.98
Eröffnung
199.85
Bid
199.86
Ask
200.16
Tief
199.71
Hoch
200.44
Volumen
1.643 K
Tagesänderung
-0.06%
Monatsänderung
0.43%
6-Monatsänderung
40.88%
Jahresänderung
63.07%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K