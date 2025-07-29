Währungen / GTLS
GTLS: Chart Industries Inc
199.86 USD 0.12 (0.06%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GTLS hat sich für heute um -0.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 199.71 bis zu einem Hoch von 200.44 gehandelt.
Verfolgen Sie die Chart Industries Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GTLS News
Tagesspanne
199.71 200.44
Jahresspanne
104.60 220.03
- Vorheriger Schlusskurs
- 199.98
- Eröffnung
- 199.85
- Bid
- 199.86
- Ask
- 200.16
- Tief
- 199.71
- Hoch
- 200.44
- Volumen
- 1.643 K
- Tagesänderung
- -0.06%
- Monatsänderung
- 0.43%
- 6-Monatsänderung
- 40.88%
- Jahresänderung
- 63.07%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K